Expliseat franchit un nouveau cap dans sa croissance et annonce une levée de fonds de 36 millions d’euros. L’équipementier souligne qu’il s’agit de la plus importante augmentation de capital de son histoire. Elle soutiendra l’augmentation de ses capacités d’assemblage, le renforcement de sa chaîne d’approvisionnement et le développement de nouveaux produits.

Expliseat prévoit en effet de développer une nouvelle génération de sièges ultralégers premium, dans la continuité du TiSeat 2, qui pèse déjà 30 % de moins que les sièges traditionnels. La levée de fonds soutiendra ses investissements en R&D dans les technologies ultralégères. Elle permettra également d’avancer dans la diversification de l’activité, en ouvrant ses produits à d’autres secteurs que l’aéronautique – des projets sont déjà en cours depuis plusieurs mois dans le ferroviaire et les bus électriques.

L’aéronautique et le transport aérien étant par essence des industries mondiales, l’équipementier souhaite également se renforcer à l’international, et notamment en Amérique du Nord. Pointant le fait que son chiffre d’affaires est déjà réalisé à 90 % à l’export, il n’a pas attendu la levée de fonds pour commencer puisqu’il a mis en place des forces commerciales à Montréal pour s’en rapprocher.

Et si l’une des clés pour parvenir à réduire la masse des fauteuils est de limiter le nombre de pièces, ce qui réduit la maintenance, les besoins ne sont pas supprimés. Expliseat prévoit donc de déployer un réseau mondial de maintenance afin de garantir un service réactif à ses clients.

Maxence Valero, Responsable du pôle Deeptech de Crédit Mutuel Innovation, l’un des nouveaux investisseurs, explique : « Expliseat est un véritable pionnier innovant pour la décarbonation du transport en général, et une des rares solutions crédibles et disponibles pour le transport aérien. Nous sommes ravis d’accompagner le management pour permettre de faire émerger un nouveau leader industriel et de déployer au niveau mondial ce savoir-faire développé en France. Le ramp-up industriel et la poursuite d’une internationalisation structurée seront les clés du succès. »

Pour rappel, Expliseat a inauguré une usine d’assemblage à Angers il y a huit mois, qui a une capacité de production annuelle de plus de 32 000 sièges, dont 10 000 seront livrés cette année. L’équipementier compte désormais 150 collaborateurs sur ses deux sites d’Angers et de Paris. Il détient par ailleurs un carnet de commandes d’une valeur de 50 millions d’euros et compte Air France, Air Canada ou Jazeera Airways parmi ses clients.