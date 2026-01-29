Capza, spécialiste de l’investissement privé dans les PME et ETI européennes, annonce une prise de participation au capital d’UUDS Group, présentée comme le 8ᵉ investissement de son fonds Flex Equity Mid-Market II.

Fondé en 1981 par Gilles Nègre et basé à Roissy, UUDS intervient sur le design, l’ingénierie et la certification, la fabrication, l’installation, la maintenance et les pièces détachées pour des cabines positionnées sur les classes affaires et première, ainsi que dans l’aviation d’affaires.

Le groupe fournit notamment Emirates, Air France, Airbus Atlantic, Safran et Daher, et opère désormais avec neuf sites dans le monde. L’acquisition de Satys Cabin l’année dernière a renforcé la position du groupe dans le secteur des équipements cabine, enrichi son expertise en matériaux composites et accéléré son entrée sur le segment du linefit.

Capza précise qu’il apporte son expertise sectorielle et transformationnelle pour soutenir la prochaine étape de développement d’UUDS, en particulier pour accélérer sa croissance et son expansion internationale, tant organique qu’externe.