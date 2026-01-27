Le redressement de Boeing se confirme dans les chiffres. L’avionneur a publié son bilan annuel le 27 janvier et annonce un chiffre d’affaires de 89,46 milliards de dollars, en croissance de 34 % par rapport à 2024. Celui-ci montre également un retour à un niveau positif des résultats opérationnel et net – à 4,3 et 2,24 milliards de dollars respectivement – quand les pertes se comptaient en dizaine de milliards de dollars en 2024. La marge opérationnelle est donc elle aussi de nouveau positive, à 4,8 %. Cependant, les résultats ont profité des bénéfices de la vente d’une partie de l’activité Digital Aviation Solutions, qui a entraîné un gain comptable de 9,6 milliards de dollars.

Malgré tout, les performances se redressent. Avec la hausse des livraisons (600 appareils commerciaux) en 2025 mais aussi grâce à de meilleures performances opérationnelles, le chiffre d’affaires de la division Avions commerciaux s’envole de 82 % à 41,5 milliards de dollars. Le résultat opérationnel reste négatif, même s’il s’est légèrement résorbé par rapport à 2024. A noter que l’impact du rachat de Spirit Aerosystems au quatrième trimestre a été pris en compte dans ces résultats.

L’avionneur américain rappelle qu’il a pu passer à une cadence de production de 42 737 MAX par mois au cours du quatrième trimestre (contre une limitation antérieure à 38). Toujours sur le programme 737, il a reçu l’autorisation de la FAA pour entamer la phase finale des essais en vol de certification du 737-10. Le ramp-up du programme 787 est également bien avancé et Boeing stabilise sa production à une cadence de huit appareils par mois. Enfin, le programme 777X a entamé la phase 3 de l’autorisation d’inspection de type des essais en vol de certification du 777-9 au cours du quatrième trimestre, ce qui permet à Boeing de maintenir un objectif une entrée en service en 2027.

Du côté des prises de commandes, l’avionneur a connu une très bonne année 2025 avec 1 173 commandes nettes, qui a porté le backlog à plus de 6 100 appareils, d’une valeur de 567 milliards de dollars.

L’activité Défense a elle aussi connu une progression de son chiffre d’affaires, de 14 %. Elle a toutefois dû inscrire une charge de 600 millions de dollars pour le programme de KC-46A, liée à une augmentation des coûts de soutien et de la chaîne d’approvisionnement.

Enfin, l’activité Services a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 5 % (à 20,9 milliards de dollars), traduisant sa stabilité. Le résultat opérationnel a presque quadruplé, mais sous l’effet de la vente partielle de l’activité Digital Aviation Solutions.

« Nous avons réalisé des progrès significatifs dans notre redressement en 2025 et avons jeté les bases pour maintenir notre élan au cours de l’année à venir », commente Kelly Ortberg, président-directeur général de Boeing. « Nous avons finalisé l’acquisition de Spirit AeroSystems et la vente d’une partie de l’activité Digital Aviation Solutions, et nous continuons à nous concentrer sur la promotion d’opérations stables, la finalisation de nos programmes de développement, le rétablissement de la confiance avec nos parties prenantes et le retour complet de Boeing au statut d’entreprise emblématique que nous savons tous qu’elle peut être. »