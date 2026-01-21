Beyond Aero annonce que ses choix architecturaux sont validés. Le constructeur a réalisé une campagne en soufflerie de cinq semaines durant l’automne 2025 qui lui a permis de confirmer la configuration aérodynamique de son avion d’affaires hydrogène-électrique. La campagne a été réalisée à Marknesse, aux Pays-Bas, dans les installations de DNW (German-Dutch Wind Tunnels), avec une maquette 1/8e.

Le programme de Beyond Aero arrive à la fin de la phase de conception préliminaire (Preliminary Design). La société toulousaine a fait le choix d’intégrer des réservoirs d’hydrogène gazeux et de les positionner à l’extérieur du fuselage ; elle devait donc vérifier l’impact de sa décision sur la portance, la traînée et la stabilité, ayant ainsi créé des zones d’interaction aérodynamique complexes, notamment à la jonction aile-fuselage et en bout d’aile.

Les essais en soufflerie ont permis d’étudier ces performances dans de nombreuses configurations, avec des positions de volets et débattements de gouvernes variables, y compris dans des conditions dégradées avec des angles d’attaque forts, jusqu’au décrochage profond. Des données de haute qualité ont été recueillies, qui ont été corrélées avec les simulations numériques et ont permis aux équipes d’ingénierie d’identifier les tendances et les points d’amélioration. Mais elles ont également permis de confirmer les choix aérodynamiques de l’avionneur, ses « hypothèses liées à l’architecture électrique-hydrogène, la caractérisation détaillée des zones d’interaction critiques », ce qui va permettre d’arrêter la configuration et d’avancer dans le développement.

« Cette campagne d’essais constitue une étape structurante pour le programme. Les données collectées viennent consolider nos modèles et sécuriser les décisions clés de conception, en vue des prochaines phases de développement », résume Luiz Oliveira, chef Ingénieur chez Beyond Aero.