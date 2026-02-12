Le nouveau contrat Rafale en Inde avance. Le Defence Acquisition Council (DAC), présidé par le ministre de la Défense Rajnath Singh, a validé une Acceptance of Necessity (AoN) le 12 février pour l’acquisition de 114 avions de combat Rafale auprès de Dassault Aviation. Ce contrat, qui s’inscrit dans cadre du programme Multi-Role Fighter Aircraft (MRFA), est évalué à environ 33,5 milliards d’euros. Il constituera alors, une fois finalisé, l’un des plus importants contrats militaires passé par l’Inde.

Cette approbation intervient quelques jours avant la visite officielle du président Emmanuel Macron à Mumbai et à New Delhi, prévue du 17 au 19 février. Le contrat sera conclu sous forme d’accord intergouvernemental avec la France.

Selon la presse indienne, l’accord prévoit que 18 appareils seront livrés directement par Dassault Aviation et que les 96 exemplaires restants seront produits localement par des partenaires du secteur privé, représentant environ 80% de production locale dans le cadre de l’initiative « Make in India ». Le contrat concernerait 88 avions monoplaces et 26 biplaces.

Dassault a déjà livré 36 Rafale à l’Indian Air Force (IAF) entre 2020 et 2022, des appareils basés à Ambala (Haryana) et à Hashimara (Bengale occidental). L’Indian Navy attend pour sa part 26 exemplaires du Rafale Marine, des appareils livrables entre 2028 et 2030.

Pour rappel, Dassault Aviation et Tata Advanced Systems ont signé plusieurs accords de transfert de production l’année dernière qui vont permettre de produire des fuselages de Rafale en Inde, pour les besoins de l’armée indienne, mais aussi d’autres pays. Tata Advanced Systems doit ainsi établir un site de production à Hyderabad, avec des premiers fuselages qui devraient sortir d’assemblage au cours de l’exercice 2028.

Le DAC a également approuvé l’acquisition de missiles pour les Rafale, ainsi que six nouveaux avions de patrouille maritime P-8I supplémentaires auprès de Boeing.