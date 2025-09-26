Le gouvernement espagnol a annoncé l'octroi d'un prêt de 3,68 milliards d'euros au groupe Airbus pour préfinancer 6 nouveaux programmes de modernisation de sa flotte d’avions et d’hélicoptères militaires jusqu’à horizon 2030.

Parmi les programmes les plus importants figure l'acquisition de jusqu’à 45 avions d'entraînement (30 fermes) basés sur la plateforme Hürjet de Turkish Aerospace, et qui seront adaptés par Airbus Defence and Space en Espagne pour répondre aux besoins de l'armée de l'air espagnole...