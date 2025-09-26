Norwegian s’engage de nouveau avec Boeing pour faire croître sa flotte. La compagnie norvégienne a exercé les options qu’elle détenait sur trente 737-8, et a également renégocié son calendrier de livraisons, qui court désormais jusqu’en 2031.

Norwegian avait confirmé sa commande pour cinquante 737-8 en 2022, à l’occasion d’une restructuration de son carnet de commandes après des années de difficultés financières. Elle avait alors convenu avec Boeing de livraisons entre 2025 et 2028, choisissant d’acquérir des appareils en leasing en parallèle pour nourrir sa croissance le temps que les livraisons démarrent. Elle exploite actuellement 33 exemplaires de l’appareil, tous couverts par des contrats de leasing. Selon le carnet de commandes de Boeing, aucun d’entre eux n’est issu de l’accord de 2022.

« Cette commande d’avions historique est assortie de conditions avantageuses et garantit la croissance de notre flotte d’une manière qui soutient nos objectifs de croissance et de durabilité. En exerçant cette option et en ajustant le calendrier de livraison, nous conservons notre flexibilité tout en renforçant notre engagement à exploiter l’une des flottes les plus modernes et les plus économes en carburant d’Europe », explique Geir Karlsen, PDG de Norwegian.

Les appareils serviront en effet à la fois à faire croître les capacités et à moderniser la flotte, encore dominée par le 737-800.