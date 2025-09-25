L’un des six hélicoptères H160 de la Marine nationale a récemment franchi la barre des 1000 heures de vol lors d’une mission de recherche et de sauvetage, devenant de fait le leader de la flotte au niveau mondial.

Les six H160 FI (Flotte intérimaire) ont été livrés entre 2022 et mars 2024 pour prendre la relève des Caïman Marine (NH90 NFH), Dauphin et Panther sur des missions de service public et des interventions depuis la terre, notamment Secmar (Search and Rescue ou Secours maritime). Ils sont principalement exploités par la flottille 32F et sont positionnés sur trois bases : l’aéroport de Cherbourg-Maupertus, la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic et celle d’Hyères. Ces trois bases permettent d’assurer la couverture des principaux littoraux français.

Les H160 de la Marine nationale ont ainsi été adaptés aux missions SAR. Notamment, un treuil et une console couplée au système optronique Euroflir 410 de Safran Electronics & Defense ont été installés. Un bac étanche ainsi qu’un mur médical aux standards SAMU ont aussi été intégrés. Ils sont également certifiés pour le vol aux jumelles de vision nocturne afin de pouvoir assurer des missions de nuit.

Ces six hélicoptères sont opérés sous contrat de location-vente auprès du groupement formé par Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopters Engines.

Ils préparent l’arrivée des futurs H160M Guépard qui font quant à eux partie du contrat du futur hélicoptère interarmées léger (HIL). À noter que le premier H160M a réalisé son vol inaugural le 17 juillet dernier sur le site d’Airbus Helicopters à Marignane. 169 exemplaires doivent ainsi être livrés à partir de 2027, constituant l’un des programmes les plus ambitieux pour la défense française dans les prochaines années. 80 sont destinés à l’armée de Terre, 49 à la Marine nationale et 40 à l’armée de l’Air et de l’Espace.