Turkish Airlines avance finalement dans ses négociations avec Boeing. La compagnie a annoncé qu’elle avait conclu un premier accord avec l’avionneur américain portant sur l’acquisition de jusqu’à 75 Dreamliner, 50 en commande ferme et 25 en option. L’acquisition concerne les modèles 787-9 (trente-cinq) et 787-10 (quinze). Les livraisons sont prévues entre 2029 et 2034.

Les négociations se poursuivent avec Rolls-Royce et GE Aerospace pour déterminer la motorisation, un nombre de moteurs de rechange et les services de maintenance qui seront associés.

Un autre accord préliminaire a également été conclu avec Boeing portant sur l’acquisition de jusqu’à 150 Boeing 737 MAX, répartis entre une centaine d’appareils en commande ferme et cinquante options. Là encore, Turkish Airlines envisage deux modèles, le 737-8 et le 737-10. La signature de la commande dépend encore des discussions en cours avec le motoriste, CFM International.

Ces commandes auprès de Boeing sont attendues depuis plus de deux ans mais les négociations se sont éternisées, notamment en raison des tarifs des moteurs et des services associés, mais aussi des délais de livraison liés aux difficultés de la chaîne d’approvisionnement et de l’avionneur lui-même.

Turkish Airlines aspire à exploiter une flotte entièrement constituée d’appareils de nouvelle génération d’ici 2035, tout en augmentant ses capacités de 6 % par an en moyenne.