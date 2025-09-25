Airbus annonce que la Force aérienne royale thaïlandaise (RTAF) a commandé un exemplaire du nouvel A330 MRTT+, la version de ravitaillement et de transport militaire dérivée de l’A330-800 (famille A330neo). Cette évolution de l’A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) avait été lancée lors de la dernière édition du salon de Farnborough en juillet 2024. La Thaïlande est le premier client désigné de l’A330 MRTT+.

L’appareil entrera en phase de conversion militaire dans les installations d’Airbus Defence and Space à Getafe, près de Madrid (Espagne) en 2026, pour une livraison finale au client en 2029. Il sera assemblé plus tôt à Toulouse, la production de l’A330neo ayant totalement remplacé celle de l’A330ceo il y a plus de cinq ans.

Motorisé par des Trent 7000 de Rolls-Royce, l’A330 MRTT+ disposera d’une masse maximale au décollage (MTOW) de 242 tonnes, ce qui lui permettra d’afficher des performances bien supérieures à celles du MRTT basé sur l’A330-200, tant en termes de distance franchissable, de capacité d’emport ou de flexibilité opérationnelle. Airbus Defence and Space précise qu’il sera configuré à la fois avec des nacelles sous voilure et avec une perche de ravitaillement. Il pourra logiquement ravitailler les Gripen et les F-16 de la Royal Thai Air Force.

Cet appareil marque une étape importante dans le renforcement de la défense nationale thaïlandaise et l’amélioration de sa capacité à réagir efficacement en cas de crise. Selon Airbus Defence and Space, les capacités avancées de l’A330 MRTT+ joueront un rôle crucial dans la préservation de la souveraineté de la Thaïlande, l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe (HADR) ainsi que le soutien aux missions d’évacuation sanitaire (MEDEVAC).

« Le choix de l’A330 MRTT+ par la Thaïlande témoigne de la confiance placée dans cette plateforme, tout en s’inscrivant dans la prochaine évolution en matière d’efficacité, de capacités et de durabilité. Cette évolution naturelle de l’A330 MRTT, qui constituera un atout majeur pour les opérations de la Royal Thai Air Force, s’appuie sur ses performances éprouvées au cours des dernières années en service auprès de neuf clients à travers le monde, cumulant plus de 340 000 heures de vol », a déclaré Jean-Brice Dumont, le directeur des avions militaires chez Airbus Defence and Space.

Parallèlement à cette nouvelle commande, Airbus annonce qu’il va également renforcer sa collaboration avec Thai Aviation Industries (TAI). Les deux entreprises ont signé un protocole d’accord élargi incluant le support de maintenance en Thaïlande pour l’A330 MRTT+ de la RTAF. Cette expansion s’appuie sur la coopération existante pour le maintien en condition opérationnelle des avions de transport C295 en Thaïlande.

Airbus a par ailleurs rappelé que l’A330MRTT avait été commandé à un total de 85 exemplaires par 11 clients. Il est en service auprès de 9 clients, cumulant plus de 340 000 heures de vol. Il détient plus de 90 % des parts de marché pour ce type d’appareils en dehors des États-Unis.