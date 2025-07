La compagnie aérienne américaine Global Crossing Airlines (GlobalX) a signé des contrats de location pour quatre Airbus A319 (MSN 2477, 2481, 2492, 2503), dont les livraisons s’étalent entre la fin août et le mois de novembre. La livraison du premier A319 est prévue pour le 31 août, avec une mise en service prévue 30 jours plus tard.

Ces appareils permettront d’accroître la flotte de GlobalX de plus de 20%, soutenant ainsi la croissance des activités charter et ACMI.

Parallèlement, GlobalX a fait l’acquisition de son premier appareil, un Airbus A320 (MSN 3101, N630VA, CFM56-5B) acheté à Falcon 2019-1 Aerospace Limited, marquant ainsi la transition d’une flotte exclusivement louée à une flotte hybride, détenue et louée. L’appareil a été financé par Volofin Capital Management.

Lancée en 2020, GlobalX assure des vols de transport de passagers et de fret en wet-lease et en ACMI aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine et au Canada. Elle exploitera 22 appareils de la famille A320 dans le cadre du développement continu de sa flotte et de son réseau.