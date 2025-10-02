L’assemblage final de MSN 700 a démarré. Le premier exemplaire de la nouvelle version cargo de l’Airbus A350, l’A350F, est désormais positionné en FAL, les trois tronçons principaux du fuselage, la voilure et le stabilisateur horizontal ayant été réunis début septembre sur le site de l’avionneur à Colomiers.

Airbus utilisera deux A350F pour les essais en vol et la campagne de certification qui s’étalera en 2026 et 2027.

L’A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres). L’appareil disposera également d’une grande porte cargo dédiée découpée sur le côté gauche en arrière de voilure (MDCD – Main Deck Cargo Door), la plus large du marché.

La mise en service de la version tout cargo de l’A350 est prévue pour le second semestre 2027, sous les couleurs de la compagnie française CMA CGM Air Cargo. L’A350F a enregistré un total de 65 commandes fermes (au 30 août).