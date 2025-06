L’Airbus A350F a sa voilure. L’avionneur européen vient de célébrer une étape importante sur son site de Broughton, au Royaume-Uni, avec l’achèvement de la toute première paire d’ailes du nouvel avion tout cargo.

Les deux ailes seront bientôt transportées par un BelugaXL vers Brême pour leur équipement final, avant d’être envoyées à Toulouse pour être assemblées au fuselage du premier avion d’essai.

Pour rappel, l’assemblage final de MSN 700 devrait démarrer au cours de l’été prochain. Un autre avion d’essai le suivra pour participer à la campagne d’essais en vol qui s’étalera en 2026 et 2027 pour sa certification. L’entrée en service du nouvel appareil est prévue au second semestre 2027.

« C’est un moment de fierté pour toute l’équipe de Broughton que d’avoir livré la toute première paire d’ailes pour l’A350F. Avec près de 1 400 commandes pour l’A350, dont 63 A350F, Broughton continuera de jouer un rôle essentiel dans l’avenir du programme, en soutenant la croissance d’Airbus sur les marchés passagers et fret » a déclaré Paul Kilmister, le Directeur des Widebody Wings chez Airbus Broughton.

Airbus précise que la voilure de l’A350F a été conçue de manière similaire à celles des A350 dédiés au transport de passagers et peut donc ainsi être fabriquée sur la même ligne de production, offrant ainsi des avantages et des améliorations opérationnelles et industrielles.

Pour rappel, l’A350F pourra transporter une charge utile allant jusqu’à 111 tonnes et parcourir jusqu’à 4 700 nautiques (8 700 kilomètres), le positionnant comme le successeur naturel de l’actuel 777F de Boeing dont la production doit cesser en 2027. Il se basera sur l’A350-1000, avec la même motorisation (Trent XWB 97) et ses atterrisseurs à bogies à 6 roues. Son fuselage sera en revanche sensiblement plus court (70,8 mètres).

L’appareil disposera également d’une grande porte cargo dédiée découpée sur le côté gauche en arrière de voilure (MDCD – Main Deck Cargo Door), la plus large du marché.