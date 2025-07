Airbus Helicopters a signé un nouveau contrat avec la société chinoise Skyco International Financial Leasing (SKYCO) pour lui fournir six hélicoptères H175 supplémentaires.

Les nouveaux hélicoptères sont destinés au transport offshore et seront loués et exploités par China Southern Airlines General Aviation Company Limited (CSAGA), l’un des principaux exploitants d’hélicoptères civils en Chine, et filiale de la compagnie aérienne cantonaise China Southern. Ils seront ainsi principalement utilisés pour les relèves d’équipage sur les installations pétrolières et gazières offshore.

Cette nouvelle commande de SKYCO fait suite à un premier accord conclu en mars 2024 pour six H175 destinés à la gestion des urgences et aux missions de service public dans la province du Guangdong. Ces machines sont opérées par la division Aviation du Bureau de la sécurité publique de Guangzhou (GZP).

Airbus Helicopters précise qu’un total de 71 H175 ont été livrés à ce jour dans le monde, cumulant plus de 250 000 heures de vol dans diverses missions, notamment offshore, recherche et sauvetage, et secours en cas de catastrophe.

Pour rappel, le H175 est un hélicoptère multirôle de la catégorie des 7 tonnes. Il est certifié par l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) depuis juillet 2023.