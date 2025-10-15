En préparation de son lancement, Magnifica Air commence à se constituer une flotte. La start-up américaine a conclu un accord avec Air Lease le 14 octobre, portant sur l’acquisition de quatre A220-300 et deux A321neo sous contrat de leasing à long terme. Les livraisons doivent débuter en 2027.

C’est cette année-là également que Magnifica Air compte lancer ses opérations. La compagnie compte proposer une offre hybride consistant en un service de première classe ou de jet privé couplé à la régularité et à l’échelle de l’aviation commerciale.

Sa flotte, constituée en partenariat avec Comlux et Air Lease, doit se reposer sur l’A220 et l’A321neo. Chaque appareil ne transportera que 45 à 54 passagers et abritera deux à quatre suites privées.

« Air Lease est ravi de louer ces Airbus A220 et A321neo à Magnifica Air et d’être le premier à fournir des avions neufs à la compagnie aérienne », a déclaré David Beker, vice-président exécutif d’Air Lease.