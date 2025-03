Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) et Safran ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération dans le cadre des efforts de coopération actuellement déployés dans l’industrie de défense européenne. Cet accord, signé le 25 mars 2025 au siège de PGZ à Varsovie, marque une étape importante dans le partenariat déjà existant entre les deux groupes.

Les nouvelles pistes de développement industriel identifiées comprennent notamment les moteurs et les systèmes de propulsion pour les plateformes aériennes, ainsi que l’optronique, l’intelligence artificielle, les munitions intelligentes et les solutions PNT de positionnement, navigation et synchronisation. D’autres domaines potentiels seront évalués par les groupes de travail des deux entreprises.

La coopération actuelle entre PGZ et Safran porte principalement sur les systèmes PNT avec la société WZE et Safran Electronics & Defense, ce qui a permis la livraison de systèmes de navigation inertielle et de pointage Geonyx pour les programmes de défense antiaérienne du pays.

Safran précise qu’une nouvelle ligne de production de systèmes de navigation sera ainsi créée en Pologne, avec près de 80 % de composants fabriqués localement. Les travaux d’infrastructure sont déjà en cours, et la formation en France des premières équipes de WZE doit débuter au troisième trimestre 2025.