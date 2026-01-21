L’information est passée presque inaperçue en pleine trêve des confiseurs fin décembre. Pourtant Airbus planche désormais sur une nouvelle plateforme dédiée au renseignement électromagnétique (SIGINT), un appareil destiné à répondre aux besoins de l’armée de l’air espagnole dans la prochaine décennie.

Le ministère espagnol de la Défense a en effet sélectionné Airbus Defence and Space et le groupe Indra pour mener une étude de définition conceptuelle relative aux futurs avions de renseignement électromagnétique de l’Ejército del Aire y del Espacio, un appareil qui pourra ainsi reprendre le rôle de l’ancien Boeing 707 TM.17-4, un appareil entièrement consacré à la guerre électronique sur la période 1996 – 2014.

Cette étude, d’une durée de 18 mois, portera sur l’analyse et la définition de la plateforme et des équipements de renseignement électromagnétique les plus adaptés afin de fournir une solution nationale basée sur trois aéronefs pour détecter, suivre, classifier et identifier les cibles d’intérêt pour les forces armées espagnoles. La plateforme n’est pas encore déterminée mais l’image publiée par Airbus Defence and Space semble montrer que l’A321neo pourrait être à ce stade la solution privilégiée (d’ailleurs avec une cabine aux dimensions comparables à celle du 707).

Dans un second temps, Airbus devrait procéder aux modifications nécessaires sur la cellule sélectionnée afin de mettre en œuvre et d’industrialiser le système de renseignement électromagnétique proposé par Indra. Les futurs avions « espions » espagnols pourraient ainsi être convertis à partir de 2028‑2029 pour une mise en service deux à trois ans plus tard.

Airbus Defence and Space propose déjà un avion militarisé basé sur la version à long rayon d’action de l’A321neo, l’A321 MPA (Maritime Patrol Aircraft), un appareil en cours de développement qui, depuis février dernier, a les faveurs du ministère des Armées en France pour venir succéder aux 22 Atlantique 2 de la Marine nationale dans la décennie 2030-2040.

Pour rappel, les capacités de renseignement électromagnétique aéroportées françaises seront pour leur part assurées par la future flotte de trois Falcon Archange (avions de renseignement à charge utile de nouvelle génération), basée sur le Falcon 8X de Dassault Aviation, avec un premier exemplaire qui devrait être pleinement opérationnel à horizon 2027. Cette capacité a également été perdue depuis le retrait des deux C‑160G Gabriel en mai 2022.