Exail a confirmé avoir été retenu par Babcock France dans le cadre du programme Mentor 2 et en a profité pour donner plus de détails sur les équipements qu’il fournira. Attribué par le ministère des Armées par l’intermédiaire de la Direction Générale de l’Armement (DGA), ce contrat d’une durée de 17 ans verra ainsi Exail fournir des systèmes de simulation de vol avancés pour soutenir la formation des pilotes de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine nationale.

Le groupe français, fruit du rapprochement d’ECA Group et d’iXblue en 2022, concevra et fournira ainsi des simulateurs pour le Pilatus PC-7 MKX, en conformité avec les normes techniques et pédagogiques rigoureuses de la DGA. La suite comprend plusieurs dispositifs d’entraînement au vol à réalité mixte interconnectés, équipés de casques XR, d’écrans tactiles interactifs et de logiciels de simulation haute-fidélité. Un simulateur de formation à l’éjection sera également livré pour permettre une formation sûre et réaliste aux procédures d’urgence.

Les simulateurs seront par ailleurs livrés au fur et à mesure des livraisons des avions et seront exploités et maintenus dans le cadre d’un contrat de service complet. L’engagement d’Exail comprend le soutien logistique intégré, les mises à niveau, l’étalonnage et les services de disponibilité, garantissant ainsi une disponibilité et une performance maximales pendant toute la durée du contrat.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Exail dans le cadre du prestigieux programme Mentor 2. Ce partenariat stratégique nous permet de renforcer notre expertise et de fournir des solutions innovantes pour la formation militaire », a annoncé Bruno Mandon, directeur du soutien à l’aviation militaire chez Babcock France.

« Notre sélection pour ce programme prestigieux est une reconnaissance forte de l’expertise d’Exail dans le domaine de la formation aéronautique de défense », a déclaré Charles Le Bot, responsable des activités de simulation chez Exail. « Elle confirme notre capacité à fournir des solutions sur mesure et performantes qui répondent aux besoins stratégiques des forces armées françaises » a-t-il ajouté.

Pour rappel, la DGA avait notifié à Babcock International France Aviation le marché relatif à la formation des pilotes de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) et de la Marine nationale le 31 décembre dernier, un contrat évalué à 795 millions d’euros. Il comprend 22 avions PC-7 MKX neufs fournis par l’avionneur suisse Pilatus ainsi que 12 simulateurs. L’ensemble de la flotte de GROB 120A de Cognac, et de Cirrus SR20 de Salon-de-Provence, sera ainsi remplacée par les PC-7 MKX.