Boeing a annoncé le 29 janvier la signature d’un nouveau contrat avec l’US Air Force pour la production de quatre hélicoptères MH-139A Grey Wolf supplémentaires.

Cet accord inclut également des services de soutien logistique associés.

Cette commande porte désormais à 38 le nombre total d’appareils sous contrat pour ce programme, dont 21 ont déjà été livrés à ce jour. La valeur cumulée des contrats de production récents dépasse 262 millions de dollars, avec la précédente commande de huit appareils de septembre 2025.

Dérivé de l’hélicoptère AW139 de Leonardo, cet appareil avait été choisi en 2018 pour remplacer la flotte de UH-1N Huey en service depuis les années 1970 et qui assure la protection des sites de lancement des missiles balistiques intercontinentaux, mais également du transport VIP.

Le programme MH-139A Grey Wolf pourrait à terme représenter jusqu’à 84 hélicoptères à produire.