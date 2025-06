À quelques jours de l’ouverture de la 55e édition du salon du Bourget, le drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) AAROK, développé par Turgis & Gaillard, vient d’achever sa campagne d’essais au sol sur l’aérodrome de Blois-Le Breuil en vue de son vol inaugural. Le prototype AAROK 001 (immatriculé F-WROK) vient ainsi de conclure sa campagne de roulage à grande vitesse. Ces essais avaient démarrés le 14 février dernier et était mené avec un pilote à bord, le prototype disposant temporairement d’un habitacle.

L’appareil avait été autorisé par la DGAC à effectuer ses essais de roulage haute vitesse après une inspection réglementaire.

Selon Turgis & Gaillard, ces essais ont ainsi permis de valider permis « une stabilité aérodynamique exemplaire, des performances d’accélération supérieures aux prévisions, une endurance et un freinage maîtrisés sur longue distance et la robustesse des systèmes en configuration de puissance maximale ».

Dévoilé il y a tout juste deux ans lors de la précédente édition du salon du Bourget (mais lancé discrètement deux ans plus tôt), AAROK s’impose comme le plus grand drone jamais conçu en France, avec une envergure de 22 mètres et une masse au décollage de 5,5 tonnes. Conçu et développé par Turgis & Gaillard et entièrement financé sur fonds propres, le projet est soutenu par la DGA. Il vise à proposer à la France une autonomie capacitaire sur le segment stratégique des drones MALE armés. Équipé de capteurs optroniques et électromagnétiques de pointe, d’un radar multimode et de moyens de transmission avancés, il répond aux besoins de surveillance, reconnaissance, relais de communication et frappes de précision.

« AAROK est plus qu’un drone. Il est le symbole d’une ambition retrouvée : celle de démontrer que la France peut encore concevoir, produire et maîtriser des technologies de rupture sans dépendre de puissances extérieures. Cette réussite est celle d’une équipe soudée, résolue, et consciente de sa mission au service de l’intérêt national » ont déclaré Fanny Turgis et Patrick Gaillard, les associés fondateurs du groupe industriel français.

Le prototype d’AAROK sera présenté au Bourget lors du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace.