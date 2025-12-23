La compagnie japonaise Skymark Airlines a dévoilé, il y a quelques jours, la livrée qui sera apposée sur ses futurs appareils, à savoir les Boeing 737-8 et 737-10. Il s’agit d’une livrée quelque peu modifiée par rapport à celle présente sur ses actuels 737-800.

Ainsi, ses futurs 737 MAX verront le bleu de la marque s’étendre à la partie inférieure du fuselage à l’arrière. De plus, le nombre de cœurs rouges sur les winglets passera d’un à deux.

« Le design conserve les couleurs et le logo existants de la marque, tout en visant à rendre l’expérience du voyage aérien encore plus chaleureuse et agréable » explique Skymark Airlines.

Le transporteur japonais avait décidé de rester chez Boeing pour moderniser sa flotte de monocouloirs en 2022. Il attend un total de 20 appareils de la famille 737 MAX (13 737-8 et 7 737-10), des appareils commandés à la fois chez l’avionneur américain et chez des loueurs.

Skymark attend ses 6 premiers 737‑8 à partir de mars 2026 (appareils en leasing.