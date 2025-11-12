C’est une première mondiale. La compagnie low-cost Ryanair oblige désormais l’ensemble de ses passagers à utiliser une carte d’embarquement numérique générée dans l’application « myRyanair » pour s’enregistrer et pour embarquer à bord de ses appareils.

Les passagers ne peuvent ainsi plus télécharger et imprimer de carte d’embarquement papier depuis le 12 novembre pour toutes les destinations couvertes par Ryanair, mais avec des exceptions pour certains aéroports (notamment au Maroc ou en Albanie où une carte papier demeure exigée).

Le géant du low-cost européen avait indiqué il y a quelques jours que près de 80% de ses quelque 207 millions de passagers annuels utilisaient déjà l’application de la compagnie.

« Jusqu’à présent, cette première journée de notre passage à la carte d’embarquement numérique est un immense succès : plus de 700 vols et plus de 100 000 passagers ont bénéficié d’un service amélioré et d’une expérience plus fluide grâce à l’embarquement sans papier dans les aéroports où opère Ryanair. Nous estimons que cette initiative permettra d’économiser jusqu’à 40 millions d’euros par an, ce qui contribuera à réduire le prix des billets et à rendre le transport aérien encore plus compétitif pour les clients de Ryanair » a expliqué Dara Brady, le directeur marketing de Ryanair.

Fort heureusement, Ryanair a confirmé que les passagers qui se sont enregistrés en ligne mais qui ne peuvent pas accéder à leur carte d’embarquement sur leur smartphone (panne de batterie, perte…) peuvent encore obtenir un duplicata imprimé au comptoir de la compagnie à l’aéroport, et ce gratuitement.