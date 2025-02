L’Union européenne a annoncé la suspension de certaines sanctions contre la Syrie le 24 février 2025, notamment celles visant la compagnie Syrian Airlines (Syrianair). Cette décision entre dans le cadre de différentes mesures visant à soutenir la reconstruction et la reprise économique du pays après la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre dernier. Elle s’inscrit dans un ensemble de mesures qui incluent la suspension des sanctions sectorielles dans les domaines de l’énergie, des transports et de la finance.

La compagnie aérienne nationale Syrian Airlines, qui était soumise à un gel des fonds et des ressources économiques depuis juillet 2012, a ainsi été retirée de la liste des entités sanctionnées par l’UE. La compagnie, qui était interdite de vols vers les aéroports des pays membres de l’UE, pourra désormais reprendre ses opérations vers l’Europe. Cette levée des restrictions vise à faciliter les échanges commerciaux et à encourager la transition politique en Syrie.

L’UE a cependant indiqué qu’elle maintiendrait une surveillance étroite de la situation et qu’elle se réservait le droit de réinstaurer les sanctions si la transition politique ne se déroulait pas comme prévu.

Syrian Airlines n’aligne plus que 2 A320 opérationnels aujourd’hui, contre une flotte de plus d’une douzaine d’appareils il y a deux ans, dont des A340-300 (en photo, parqués aujourd’hui à Sharjah). Après une interruption de ses vols en décembre, elle a repris partiellement courant janvier ses dessertes régulières du Caire (Égypte), Doha (Qatar), Djeddah et Riyad (Arabie Saoudite) et Koweït.