Après avoir pris ses fonctions de président-directeur général et avoir nommé ses premières adjointes, Philippe Pascal a procédé à trois nouvelles nominations au sein du Groupe ADP. Ainsi, Loïc Aubouin, Mathieu Daubert et Régis Lacote sont nommés directeurs généraux adjoints et membres du COMEX.

Loïc Aubouin devient directeur général adjoint en charge de la simplification, de la transformation, des ressources humaines. Il conserve également sa fonction de directeur juridique, qu’il occupe depuis 2018.

Mathieu Daubert a été nommé directeur général adjoint en charge du retail et de l’hospitalité, et reste directeur clients, fonction exercée depuis 2018.

Enfin, Régis Lacote devient directeur général adjoint en charge des opérations et de l’innovation, et garde son poste de directeur de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, comme c’est le cas depuis 2022.

Par ailleurs, le groupe fait évoluer sa gouvernance interne en créant un comité de direction générale. Il rassemble le PDG, la directrice générale déléguée, Justine Coutard, la directrice générale adjointe, Christelle de Robillard, et les directeurs généraux adjoints. Les différentes directions du groupe ont été rassemblées en pôles qui seront supervisés par chacun d’eux.

Ainsi, le pôle aménagement, environnement et parties-prenantes rassemble la direction de l’Immobilier, la direction de l’Ingénierie et des Projets, la direction de la Communication, l’Asset Management des Plateformes Parisiennes, la direction de l’Aménagement, du développement durable et des affaires publiques, sous la responsabilité de Justine Coutard.

A Régis Lacote échoit le pôle opérations et innovation, qui regroupe la direction des aéroports de CDG, du Bourget, d’Orly, la direction générale des opérations et celle de l’innovation.

Christelle de Robillard étant directrice générale adjointe en charge des finances, de la stratégie et du développement, elle supervise le pôle du même nom, qui chapeaute la direction Finances, gestion et stratégie, la direction des Comptabilités, la direction Service, logistique et achats et la direction du Développement.

Loïc Aubouin a la charge du pôle simplification, transformation et ressources humaines, rassemblant la direction juridique et des assurances, la direction du digital et de la transformation, la direction de l’audit, sécurités et maîtrise des risques, et la direction des ressources humaines.

Enfin, Mathieu Daubert devient responsable du pôle retail et hospitalité.

« Notre objectif est de renforcer l’agilité de la gouvernance interne de l’entreprise, mais aussi d’assurer une plus grande fluidité, collégialité et rapidité de la prise de décision ainsi qu’une mise en cohérence des enjeux transverses en interne », explique Philippe Pascal.