PT Danantara Investment Management, SMBC Aviation Capital et Mandiri Investment Management ont signé un protocole d’accord (MoU) en vue de créer le Mandiri Aviation Leasing Fund, première plateforme indonésienne d’investissement dédiée au leasing aéronautique.

Le fonds sera lancé avec un portefeuille initial d’une valeur d’environ 800 millions de dollars. SMBC Aviation Capital fournira son expertise de leasing aéronautique pour soutenir les opérations de la nouvelle plateforme.

Le directeur des investissements de Danantara, Pandu Sjahrir, a qualifié ce partenariat d’étape importante pour la montée en puissance de l’Indonésie au sein de l’écosystème mondial du financement aéronautique.