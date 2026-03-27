Bombardier et NetJets ont célébré la livraison du premier Global 8000 à la compagnie d’affaires le 26 mars. Celle-ci en attend quatre exemplaires, acquis en commande ferme.

NetJets a par ailleurs conclu un accord avec Bombardier pour mettre à niveau sa flotte de vingt Global 7500 pour en faire des Global 8000. L’avionneur avait indiqué en 2024 que cette mise à niveau, proposée aux clients du Global 7500 à l’achat du Global 8000, permettait d’augmenter la vitesse maximale de l’appareil, son rayon d’action et d’adapter encore l’altitude cabine.

Le Global 8000 dispose d’un rayon d’action de 8 000 nm et d’une vitesse maximale de Mach 0,95 – contre 7 700 nm et Mach 0,925 pour le Global 7500.

NetJets devrait ainsi disposer d’une flotte de 24 Global 8000. Mais elle détient également des options qui peuvent être exercées au cours des prochaines années.