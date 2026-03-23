Un CRJ900 de Jazz est entré en collision avec un véhicule de pompiers aéroportuaires lors de son atterrissage à l’aéroport de LaGuardia dans la nuit du 22 mars. L’accident a fait deux victimes, selon les dernières informations des autorités américaines, le commandant de bord et son copilote. On compte également plusieurs dizaines de blessés, dont les occupants du véhicule.

L’appareil réalisait le vol AC8646 en provenance de Montréal pour le compte d’Air Canada, sous la marque Air Canada Express. Il transportait 72 passagers et quatre membres d’équipage. Il était en phase d’atterrissage piste 4 vers 23h40 heure locale, lorsque le véhicule des pompiers s’est engagé sur la piste pour répondre à un incident sur un autre appareil.

Une enquête a été ouverte par le NTSB, à laquelle participe le Transportation Safety Board of Canada, pour déterminer les circonstances de l’accident.

L’aéroport de LaGuardia vient de rouvrir, après avoir été fermé à la suite de l’accident jusqu’au 23 mars 14h heure locale pour les besoins de l’enquête.