GOL va bientôt pouvoir quitter la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Le tribunal américain des faillites a approuvé le plan de réorganisation présenté par la compagnie brésilienne. Elle est donc en bonne voie pour quitter la procédure au début du mois de juin.

GOL rappelle qu’elle a pu obtenir un financement d’un milliard de dollars pour renforcer ses liquidités et investir dans sa flotte. Elle a également pu renégocier ses accords de leasing afin de réduire ses loyers et de rattraper le retard dans l’entretien des appareils. Parmi les autres changements mis en place se comptent la mise en œuvre d’un programme d’amélioration des bénéfices, un accord de soutien au plan avec Abra Group afin de désendetter la compagnie et un accord avec Boeing pour modifier ses contrats d’acquisition et alléger leur pression financière.

Pouvant désormais compter sur 900 millions de dollars de liquidités, GOL va également sortir du chapitre 11 avec une capacité intérieure presque similaire à celle d’avant crise et l’intégralité de sa flotte en vol d’ici le premier trimestre de 2026. Elle devrait également recevoir cinq 737 MAX supplémentaires en 2025. Son réseau compte aujourd’hui 65 destinations nationales et 16 destinations internationales et elle a pu transporter 30 millions de passagers en 2024.

Pour se libérer de la procédure, elle doit encore faire approuver une augmentation de capital par ses actionnaires, qui se réuniront en assemblée générale le 30 mai. Après la mise en œuvre du plan, Abra restera le principal actionnaire indirect du GOL.