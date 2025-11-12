Le groupe Abra va s’élargir à SKY Airline. Les deux parties ont signé un accord de principe en ce sens, qui doit encore être approuvé par les autorités de la concurrence. Si la transaction aboutit, SKY Airline intégrera le groupe aux côtés d’Avianca, de GOL et Wamos Air (liée par un investissement stratégique).

Durant le processus d’approbation réglementaire, SKY Airline continuera de fonctionner de manière indépendante, en conservant ses processus internes et externes, ses canaux de vente et son service. Une fois intégrée au groupe, elle ne disparaîtra pas non plus mais gardera au contraire sa marque, sa culture et ses talents.

« […] SKY fera partie d’un groupe qui exploite actuellement une flotte combinée de plus de 300 avions et relie plus de 140 destinations dans plus de 25 pays. Cela se traduira par davantage de liaisons, davantage d’opportunités et davantage d’options de voyage pour nos passagers, tout en restant fidèles à notre essence », assure Holger Paulmann, président de SKY Airline.

La compagnie chilienne apportera une flotte de 36 Airbus A320neo et A321neo au groupe, ainsi que son réseau de plus de quarante destinations.