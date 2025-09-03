Jacques Dauvergne est devenu le 3 septembre le nouveau délégué général de l’AFMAE (Association pour la formation aux métiers de l’aérien) et directeur du CFA des métiers de l’aérien. Il succède à Magali Jobert, qui a occupé ces fonctions durant les quatre dernières années.

Diplômé ingénieur des Mines, Jacques Dauvergne a rejoint Air France en 1989. Il y a travaillé aux opérations aériennes auprès des pilotes, mais a aussi occupé plusieurs fonctions de management au sein de la direction générale industrielle (DGI). Il a notamment été responsable de la navigabilité et de la maintenance de la flotte Airbus A320, a conduit le projet de transformation de l’organisation de la maintenance à Roissy-Charles-de-Gaulle et dirigé l’activité de maintenance Équipements.

« Mon parcours m’a permis d’acquérir une connaissance fine des enjeux de l’industrie aéronautique — navigabilité, conformité, qualité — ainsi qu’une vision claire des attentes en matière d’employabilité. Ces compétences sont précieuses pour accompagner les équipes de l’AFMAÉ et répondre aux exigences de formation de nos partenaires », indique-t-il.

En tant que délégué général de l’AFMAE et directeur du CFA des métiers de l’aérien, Jacques Dauvergne continuera de travailler au renforcement de la proximité avec les entreprises du secteur et les territoires, tentera d’accroître l’attractivité des cursus auprès des jeunes candidats et poursuivra l’innovation.