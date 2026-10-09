Royal Air Maroc a annoncé le 7 octobre qu’elle allait proposer de la connectivité avec Starlink sur sa flotte. La compagnie va progressivement équiper 41 de ses appareils à partir du début de l’année 2027.

Elle souligne qu’elle sera la première compagnie en Afrique à déployer la solution Starlink. Le service sera accessible gratuitement pour les membres du programme de fidélisation.

Le choix d’offrir une connectivité haut débit à ses passagers s’inscrit dans un plan plus large de modernisation, qui couvre également le renouvellement de la flotte, un réaménagement des cabines et l’amélioration de l’expérience client.