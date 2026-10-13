American Airlines a décidé de proposer une connectivité Starlink sur toute sa flotte opérée en propre. La compagnie a annoncé que le déploiement de la solution serait lancé au début de l’année 2027 et qu’il concernerait plus d’un millier d’appareils.

Le terminal Aero Performance de Starlink (antenne satellite ultraplate qui connecte les avions à la constellation en orbite basse) sera en effet installé sur plus de 500 monocouloirs d’Airbus (un déploiement annoncé en mai dernier), plus de 400 monocouloirs de Boeing et plus de 1 030 gros-porteurs de Boeing.

American rappelle que l’opérateur satellitaire promet des débits pouvant atteindre 1 Gbit par seconde par équipement, permettant aux passagers de vérifier leurs messages, de jouer, de faire des achats en lignes ou de regarder des programmes en streaming. Elle souligne également que le service sera donc disponible pour les 165 millions de passagers qui empruntent ses vols mainline chaque année. Il sera enfin installé sur les 300 appareils neufs qui doivent intégrer sa flotte dans les prochaines années.