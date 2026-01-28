Air India franchit une étape importante de son programme de transformation. La compagnie indienne a en effet reçu le premier Boeing 787-9 configuré sur mesure pour elle le 11 janvier et vient de présenter sa cabine. Immatriculé VT-AWA, il entrera en service le 1er février sur la liaison entre Mumbai et Francfort.

« L’arrivée de ce nouveau Boeing 787-9, premier gros-porteur issu de la commande de 470 appareils signée il y a trois ans, marque une étape importante dans le programme de transformation quinquennal Vihaan.AI d’Air India. Bien que près de 100 appareils neufs et loués aient déjà rejoint la flotte du groupe Air India depuis sa privatisation, c’est le premier à avoir été conçu par et pour Air India », explique Campbell Wilson, le président-directeur général d’Air India.

Ce 787-9 pourra transporter 296 passagers. Il est aménagé en configuration triclasse, avec trente suites de classe affaires Ascent fournies par Elevate Aircraft Seating, 28 sièges de premium economy et 238 sièges de classe économique, produits par Recaro (à partir des modèles PL3530 et CL3710 respectivement). Par ailleurs, Thales fournit le système de divertissement en vol, Avant Up.

Plus en détails, la classe affaires du 787-9 est organisée en rangées de 1-2-1 fauteuils, respectant la norme de l’accès direct au couloir pour tous. Afin de garantir l’intimité des passagers, chaque suite est équipée d’une porte coulissante, qui sera activée une fois toutes les autorisations réglementaires reçues. Le fauteuil, qui offre un pitch de 42 pouces, peut s’incliner en lit horizontal de 2 mètres et possède des accoudoirs réglables en hauteur. Il est doté d’un écran 4K tactile de 17 pouces également configurable depuis une télécommande, permet l’appairage avec un périphérique en Bluetooth et la recharge sans fil des appareils (ou par USB).

Les sièges de premium economy sont disposés en rangées de 2-3-2, proposent un pitch de 38 pouces et une inclinaison de sept pouces. L’appuie-tête est réglable en six positions et chaque fauteuil offre un repose-jambe ajustable et un accessoire pour porter les bouteilles. L’écran 4K tactile y est de 13,3 pouces et des prises USB sont également à disposition.

Enfin, la classe économique est composée de sièges légers et ergonomiques, dans une configuration 3-3-3. L’espacement est de 31 à 32 pouces, l’inclinaison à cinq pouces, et l’écran, toujours 4K et tactile, est de 11,6 pouces. Pour le moment, le temps d’ajuster les opérations, Air India n’a entré que 220 des 238 sièges dans son système de réservation.

En collaboration avec JPA Design, Air India a opté pour une palette de tons crème, rose, rouge, doré et violet, complétée par des matériaux inspirés des textures naturelles et de l’artisanat moderne, avec l’objectif d’instaurer une atmosphère de luxe discret et d’identité indienne contemporaine. Le système de mood-lighting a été développé en collaboration avec Tata Elxsi et doit s’inspirer de la philosophie traditionnelle indienne. Il propose dix scénarios personnalisés conçus pour s’aligner sur les rythmes circadiens des passagers.

« Le nouvel aménagement intérieur de la cabine de cet avion deviendra bientôt la norme pour l’ensemble de notre flotte de Boeing 787, car, en plus des 19 avions supplémentaires en cours de production, les 26 Boeing 787-8 existants d’Air India sont en cours de modernisation avec le même nouvel aménagement intérieur et les mêmes systèmes de divertissement. Le programme de modernisation est bien avancé, le premier avion modernisé devant reprendre du service dans les prochaines semaines et le reste de la flotte d’ici la mi-2027 », précise Campbell Wilson.

Air India doit recevoir cinq autres appareils long-courrier cette année (A350-1000 et 787-9). A la fin de l’année, 60 % de la flotte de gros-porteurs devrait être équipées des nouvelles cabines.