L’activité A320 de Braathens s’arrête plus rapidement que prévu. Alors que le groupe avait prévenu fin août qu’il allait progressivement abandonner ses opérations en Airbus, ses filiales Braathens International Airways et Braathens Crew, qui les prenaient en charge, ont finalement été contraintes de déposer le bilan dès le 29 septembre et de suspendre immédiatement toutes leurs opérations, en raison du manque de liquidités de Braathens International Airways. Le groupe précise que les activités en ATR ne sont pas concernées par le dépôt de bilan.

Les activités en Airbus reposaient sur des accords avec des voyagistes et des compagnies aériennes, mais Braathens avait constaté que sa flotte de sept appareils n’était pas adaptée aux exigences des uns et des autres et que son exploitation ne serait jamais rentable. Les baux courant jusqu’en décembre 2026, le groupe a cherché un financement pour poursuivre les opérations durant la phase de retrait mais a échoué dans ses démarches, ne pouvant pas éviter la brutalité du dépôt de bilan.

Braathens International Airways avait été créée en 2022, mais le processus de création complexe, les retards de livraison d’avions et les coûts de démarrage élevés l’ont dès le départ plongée dans l’instabilité financière. Celle-ci a par la suite été accrue par la baisse de la demande des voyagistes.

« C’est avec une grande tristesse que le conseil d’administration a été contraint ce soir de déposer le bilan pour l’activité Airbus. Malheureusement, le financement que nous avons tenté de mettre en place pour une liquidation contrôlée n’a pas abouti […]. Nous n’avons désormais d’autre choix que de nous concentrer sur la partie de l’activité qui peut atteindre une rentabilité à long terme », résume Per G. Braathen, président du conseil d’administration et actionnaire majoritaire de Braathens. Deux cents salariés sont touchés par cette faillite.

En revanche, Braathens Regional Airlines, Braathens Regional Airways, Braathens People et Braathens Support ne sont pas concernées par la procédure de faillite et poursuivent normalement leurs activités. Les vols ACMI en ATR 72-600 pour d’autres compagnies aériennes sont donc maintenus.