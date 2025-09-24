L’offre de WestJet est prête à évoluer. La compagnie canadienne a décidé de moderniser les 43 Boeing 737-800 et 737-8 de sa flotte qui abritent une cabine monoclasse (composée uniquement de sièges de classe économique), et de les doter d’une cabine Privilège, tout en augmentant l’offre de sièges Confort accru en classe économique. Le premier appareil réaménagé devrait revenir en service en octobre.

La cabine Privilège proposera douze fauteuils similaires à ceux en service sur la flotte de 787-9 (MiQ de Collins Aerospace), dotés de coussins ergonomiques, d’un dossier inclinable et d’un grand appui-tête ajustable à quatre positions. Ces fauteuils disposent également de deux tablettes, l’une fixe pour les boissons, l’autre escamotable, et d’un porte-tablette pour que le passager puisse utiliser ses propres appareils mobiles. Des prises d’alimentation sont également installées, ainsi que des ports USB.

A sa suite se situe la cabine « Confort accru », avec ses 36 fauteuils proposant plus d’espace pour les jambes et une inclinaison ajustable. Elle est séparée de la classe économique par une cloison.

La cabine économique standard a également été reconfigurée et dotée de sièges ultra fins pour dégager de l’espace et permettre d’insérer une rangée supplémentaire. Les espacements entre chaque rangée varient en fonction de la section : ils offrent davantage d’espace au niveau des rangées 10 à 12, un espace moyen dans les rangées 15 à 19 et sont plus resserrés dans les rangées 20 à 31. Leur inclinaison est fixe et le dossier est profilé de façon à préserver l’espace personnel autant que possible. Les coussins d’assise et du dossier sont ergonomiques et les accoudoirs sont sculptés pour un maximum d’espace pour les hanches. Chaque passager aura un support pour tablettes et des prises USB.

« La configuration de notre cabine actualisée répond aux préférences variées de nos invités. Qu’ils optent pour des sièges haut de gamme avec des commodités supplémentaires et plus d’espace pour les jambes ou pour des billets plus abordables avec moins d’espace, nous sommes ravis de présenter de nouveaux produits que nos invités pourront apprécier », affirme Samantha Taylor, vice-présidente directrice et chef de l’expérience du groupe WestJet. Un prototype complet de cabine a été testé à la fin de l’été pour préparer son lancement.