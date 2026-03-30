La compagnie espagnole à bas coûts Volotea a finalisé son plan de renforcement de capital à hauteur de 71 millions d’euros, avec une dernière tranche de 15 millions d’euros levée auprès de ses actionnaires existants, dont Aegean Airlines, Alaeo (l’équipe de direction menée par le fondateur et PDG Carlos Muñoz) et le fonds américain PAR Capital.

Lancé en septembre 2024 pour un montant pouvant atteindre 100 millions d’euros, ce plan s’achève finalement à 71 millions, le besoin de financement ayant été revu à la baisse grâce à l’amélioration des performances opérationnelles de la compagnie.

Aegean Airlines, partenaire stratégique depuis 2021, porte ainsi sa participation à plus de 20 %.

Volotea prévoit de poursuivre sa croissance en 2026 grâce à une augmentation de sa capacité, atteignant 14 millions de sièges (+12 % par rapport à 2025), à l’expansion de son réseau à environ 430 lignes.