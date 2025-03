Norwegian a conclu un accord lui permettant d’acheter dix Boeing 737-800 qui servent actuellement dans sa flotte mais sous le couvert d’un contrat de leasing. La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

La low-cost norvégienne souligne qu’elle pourra ainsi sécuriser sa future flotte, gagner en flexibilité et réduire le coût global de propriété.

« Les conditions générales obtenues sont intéressantes pour Norwegian, et la transaction s’inscrit parfaitement dans notre stratégie à long terme en matière de flotte et de propriété. Les appareils acquis font partie intégrante de la flotte existante de Norwegian et continueront, grâce à cette transaction, à être exploités sur notre réseau de lignes attractif et en pleine expansion. Cette opération devrait permettre de réaliser des économies à court et à long terme, tout en offrant une plus grande souplesse pour la planification future de la flotte », explique Geir Karlsen, PDG de la compagnie.

Norwegian estime en effet que le tarif qu’elle a obtenu pour les appareils et la suppression des baux de location lui permettront d’enregistrer un bénéfice extraordinaire de 51 millions de dollars et de réaliser des économies annuelles de 18 millions de dollars.