Réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de Volaris ont approuvé le projet de fusion avec Viva Aerobus, présenté en décembre dernier. Ils ont également entériné le fait que la nouvelle société sera dirigée par deux présidents-directeurs généraux, les PDG actuels des deux compagnies, Enrique Beltranena et Juan Carlos Zuazua.

La réalisation du projet reste toutefois soumise à l’approbation des autorités mexicaines et américaines.

L’accord de décembre prévoyait une fusion des holdings détenant les deux compagnies et un partage du capital à 50/50 entre les actionnaires deux sociétés. Elles devraient toutefois conserver leurs opérations, leurs certificats de transporteur aérien et leur marque.

Le nouveau groupe, baptisé Grupo Más Vuelos, entend aussi tirer parti de la taille combinée des flottes des deux compagnies pour optimiser les achats d’avions Airbus, les coûts, le financement et la maintenance, afin de renforcer leur modèle à très bas coûts. Les deux transporteurs envisagent également un approfondissement de la connectivité via des accords de partage de codes entre eux et avec des partenaires internationaux, sous réserve des autorisations réglementaires.

Les deux compagnies opèrent avec des flottes de monocouloirs de la famille A320/A320neo d’Airbus : 124 exemplaires pour Volaris et 90 pour Viva Aerobus.

Pour rappel, Volaris est en partie détenue par Indigo Partners, le fonds américain qui est également actionnaire des compagnies low-cost Frontier Airlines, JetSMART et Wizz Air.