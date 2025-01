C’est le plus important programme de modernisation de sa flotte à ce jour. La compagnie low-cost allemande Eurowings (groupe Lufthansa) va disposer de 40 Boeing 737 MAX 8, des monocouloirs qui viendront remplacer un même nombre d’Airbus A319 et A320. L’attribution des nouveaux appareils a été validée par le groupe Lufthansa le 20 janvier.

La commande des 40 nouveaux appareils représente un investissement d’environ cinq milliards de dollars au prix catalogue. Cela en fait de loin le plus grand et le plus coûteux investissement de l’histoire d’Eurowings. La livraison du premier 737-8 est prévue pour 2027, la totalité des appareils étant attendus d’ici 2032.

Cette commande avait été passée par le groupe Lufthansa à Boeing en décembre 2023 (avec 60 autres exemplaires en option) mais les appareils n’avaient pas été attribués à une compagnie du groupe.

La compagnie low-cost allemande précise qu’avec une capacité de 189 passagers, le 737-8 offre 39 sièges supplémentaires par rapport à l’A319. Par ailleurs, son autonomie significativement plus longue en fait également le choix parfait pour des destinations moyen-courriers plus lointaines selon Eurowings qui explique que cette activité est en train de se développer.

« Eurowings s’est imposé comme la compagnie aérienne européenne de point à point du groupe Lufthansa grâce à une stratégie convaincante et à ses employés exceptionnels dans un marché extrêmement concurrentiel. L’orientation stratégique de l’entreprise vers l’expansion de son activité touristique et son développement cohérent en Europe portent leurs fruits pour l’ensemble du groupe Lufthansa. Notre décision d’aujourd’hui constitue un signal bien mérité et fort pour un avenir réussi d’Eurowings » a annoncé Carsten Spohr, le PDG du groupe Lufthansa.

Pour rappel, Eurowings est aujourd’hui dominante dans des aéroports comme Düsseldorf, Hambourg, Stuttgart et Cologne/Bonn. Elle aligne une flotte de 77 monocouloirs Airbus dont une douzaine d’appareils de la génération A320neo.