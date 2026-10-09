Norse Atlantic a signé un accord ACMI avec PIA, qui va lui permettre de placer deux Boeing 787-9 auprès de la compagnie pakistanaise. Celle-ci prévoit de les utiliser pour renforcer ses liaisons vers le Royaume-Uni.

Les appareils devraient être mis en service auprès de PIA dès le début du mois de novembre. La compagnie précise qu’il s’agit des premiers Dreamliner introduits sur le marché pakistanais.

Norse Atlantic souligne quant à elle sa capacité à rapidement redéployer les appareils de son activité ACMI, alors qu’elle est en train de gérer le retour des six 787-9 qui étaient en service auprès d’IndiGo. La compagnie indienne devrait avoir restitué tous les appareils d’ici le 31 octobre.

« Comme nous l’avons déjà indiqué au marché, nous tenons nos engagements en réaffectant progressivement nos capacités à de nouvelles opportunités ACMI. Nous sommes ravis de soutenir l’expansion des capacités long-courriers de PIA et de renforcer la connectivité entre le Royaume-Uni et le Pakistan (…) », a déclaré Eivind Roald, PDG de Norse Atlantic. Il poursuit : « les contrats d’affrètement et les accords ACMI font partie intégrante de notre modèle économique équilibré ; ils nous permettent de saisir des opportunités de capacité intéressantes à l’échelle mondiale, en mettant clairement l’accent sur le taux d’utilisation, la prévisibilité des flux de trésorerie et la création de valeur à long terme. »

Norse indique qu’elle est actuellement en négociations avec plusieurs compagnies concernant d’autres potentiels accords ACMI.