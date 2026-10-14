Japan Airlines devient à son tour client de l’Embraer E190-E2. Le groupe japonais a annoncé qu’il avait passé une commande auprès de l’avionneur brésilien en vue d’acquérir jusqu’à 26 E190-E2 (seize fermes et dix options). Les livraisons doivent débuter au cours de l’exercice fiscal 2029.

Les appareils permettront de renouveler la flotte de sa filiale régionale J-Air. Celle-ci exploite actuellement une flotte composée de dix-huit E170 et quatorze E190.

Japan Airlines rappelle que le transport aérien japonais change rapidement et pâtit de la baisse de la demande des entreprises, du vieillissement de la population et d’une hausse des coûts due à l’inflation et aux effets négatifs des taux de change. Le groupe est donc en train de revoir sa stratégie sur ce segment de marché. Il considère que l’E190-E2 lui permettra de s’adapter à la demande future du marché et d’assurer la viabilité de ses opérations, tout en participant au programme gouvernemental de revitalisation du segment régional.

« Dans la société de demain envisagée dans le cadre du programme Vision 2035 du groupe JAL, le réseau national constitue une infrastructure sociale essentielle qui soutient les économies locales et la vie quotidienne dans tout le Japon. Grâce à la mise en service de cet appareil, nous maintiendrons et développerons un réseau aérien durable pour la prochaine génération, contribuant ainsi à l’avenir du Japon », commente Mitsuko Tottori, le président du groupe.