Cathay Pacific pourrait décider d’acquérir de nouveaux avions commerciaux dès le mois de novembre.

Ces nouveaux appareils seraient le fruit d’exercices d’options et des droits d’achat déjà détenus par le groupe hongkongais pour des monocouloirs et des gros-porteurs.

Le groupe Cathay dispose de droits d’achat chez Airbus et Boeing pour 87 appareils selon son dernier rapport semestriel.

La compagnie hongkongaise préparerait parallèlement un projet distinct portant sur l’acquisition de jusqu’à 50 gros-porteurs supplémentaires, des appareils qui viendraient soutenirsa croissance à long terme. Elle prévoit d’engager des discussions sur le sujet avec Airbus et Boeing en 2027, selon des personnes proches du dossier citées par l’agence Bloomberg.

Le carnet de commandes de Cathay est déjà supérieur à 100 appareils fermes, avec notamment 35 Boeing 777-9 et 30 Airbus A330neo.