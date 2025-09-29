Edelweiss Air a pris livraison de son troisième Airbus A350 le 22 septembre, après une phase de préparation à sa remise en service à Teruel (Espagne) chez Tarmac Aerosave.

Cet exemplaire (MSN 45, immatriculé HB-IHB, ex-LATAM Brasil) sera d’abord exploité sur la ligne Zurich-Ibiza avant d’être déployé sur le réseau long-courrier de la compagnie suisse. Edelweiss recevra son quatrième A350 avant la fin de l’année.

La compagnie loisirs de Swiss International Air Lines a commandé six A350-900 pour remplacer progressivement ses cinq Airbus A340-300. Edelweiss avait réceptionné son premier exemplaire le 13 mars dernier.

Avec la livraison de son dernier exemplaire au second semestre 2026, Edelweiss aura alors retrouvé pleinement ses capacités d’avant la crise sanitaire sur le long-courrier.

Edelweiss va également ajouter cinq Airbus A320neo supplémentaires à sa flotte en 2027 et 2028. Ces appareils sont actuellement en service chez Austrian Airlines. Deux exemplaires supplémentaires sont prévus pour une croissance future.