Swiss entame un nouveau volet du renouvellement de sa flotte. La compagnie a célébré le 9 octobre la livraison de son premier Airbus A350-900, immatriculé HB-IFA et doté d’une livrée spéciale baptisée Wanderlust. Il entrera en service sur des vols européens le 25 octobre, pour achever la formation des équipages, puis sur le long-courrier le 20 novembre, avec un vol entre Zurich et Boston.

Equipé de la nouvelle cabine Swiss Senses, il est composé de quatre classes de voyage. Il compte ainsi quatre fauteuils de première classe, 45 fauteuils de classe affaires, 38 de premium economy et 156 de classe économique.

« C’est un grand jour pour Swiss. L’arrivée de l’Airbus A350 coïncide avec l’avènement d’une nouvelle génération du voyage long-courrier. Cet avion symbolise tout ce que nous souhaitons incarner à l’avenir : efficacité, modernité et excellence premium – une compagnie née en Suisse, au service de la Suisse. L’A350 marque pour nous une avancée majeure – tant sur le plan technologique qu’environnemental, et pour l’expérience des passagers à bord », commente Jens Fehlinger, le directeur général de Swiss.

La compagnie attend dix exemplaires de l’appareil, qui lui permettront notamment de retirer ses derniers A340-300 du service. Les livraisons doivent se dérouler jusqu’en 2031.