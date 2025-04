Scandinavian Airlines (SAS) a annoncé le retour de la classe affaires sur l’ensemble de ses vols européens à compter du 1er octobre, y compris pour ses vols internationaux en Scandinavie. Les réservations seront ouvertes à partir du 6 mai. Cette initiative marque un virage stratégique pour la compagnie scandinave, qui avait supprimé sa classe affaires européenne en 2013 au profit d’une offre intermédiaire, SAS Plus, jugée très insuffisante par ses clients premium.

La nouvelle Business Class proposera une cabine dédiée à l’avant de l’appareil, séparée du reste de la cabine par un rideau et un séparateur, avec le siège central systématiquement neutralisé pour offrir davantage d’espace et de confort. Les passagers bénéficieront aussi d’une restauration améliorée, « plus haut de gamme et plus flexible », servie sur une vaisselle réutilisable. Au sol, l’offre comprendra l’enregistrement et l’embarquement prioritaire ainsi que l’accès à davantage de salons.

« Nombre de nos voyageurs, soucieux du confort et de la qualité, attendent une Business Class européenne clairement définie, conforme aux normes internationales », a annoncé Paul Verhagen, directeur commercial de SAS. « Si SAS Plus a offert une expérience améliorée, il lui manquait la reconnaissance et la clarté recherchées par les voyageurs. Avec la réintroduction de la Business Class européenne, nous garantissons à SAS l’expérience premium d’une grande compagnie aérienne européenne » a-t-il ajouté.

Cette évolution vise à aligner SAS sur les standards de ses nouveaux partenaires SkyTeam, notamment Air France-KLM, et à renforcer sa compétitivité sur le segment des voyageurs d’affaires. La compagnie entend ainsi consolider la position de Copenhague comme hub majeur en Europe du Nord et répondre à une demande croissante pour une expérience premium clairement différenciée sur le réseau intra-européen, tout en simplifiant les correspondances et en offrant une expérience plus cohérente aux passagers voyageant avec les différentes compagnies aériennes de l’alliance SkyTeam.

Pour rappel, SAS a quitté Star Alliance pour rejoindre SkyTeam en septembre dernier, conséquence de l’acquisition d’une participation minoritaire du groupe Air France-KLM (19,9%) dans le capital de la compagnie scandinave.