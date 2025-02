Le groupe Lufthansa ne veut pas perdre de temps. Il annonce avoir lancé le processus d’intégration d’ITA Airways. La première mesure est la liaison des programmes de fidélisation Miles & More et Volare, qui permet aux 38,7 millions de clients (36 millions chez Lufthansa et 2,7 millions chez ITA) de cumuler des miles sur tous les vols du groupe, quelle que soit la compagnie opératrice.

La deuxième étape interviendra au lancement de la saison été IATA, le 30 mars. A cette date, les opérations d’ITA à Francfort et Munich seront transférées dans les mêmes terminaux que ceux utilisés par le reste du groupe (terminal 1 à Francfort et 2 à Munich), afin de faciliter les correspondances. Les passagers auront par ailleurs tous accès aux salons en aéroport des deux parties. Enfin, les vols d’ITA seront intégrés au programme de vols du groupe grâce à un accord de partage de code, qui couvrira à son lancement plus d’une centaine de destinations puis sera élargi à l’ensemble des vols.

Dans le secteur cargo également, les premiers signes de rapprochement seront visibles dès le programme été, avec le lancement de premières offres conjointes entre la compagnie italienne et Lufthansa Cargo sur quelques routes. La coopération est amenée à s’intensifier rapidement, selon les dires du groupe.

Les correspondances dans les hubs de Lufthansa et d’ITA sont déjà optimisées sur les vols européens et mieux réparties tout au long de la journée.

La dernière étape sera la sortie d’ITA de SkyTeam pour intégrer Star Alliance. Le processus de transfert est déjà engagé et l’entrée dans Star Alliance est anticipée pour le premier semestre 2026.

« Maintenant qu’ITA Airways est devenue membre de notre famille de compagnies aériennes depuis quelques jours, nous voulons faire avancer la fusion rapidement, afin qu’ITA et ses passagers, ainsi que les clients de nos autres compagnies aériennes, puissent rapidement bénéficier des avantages d’un groupe Lufthansa élargi. Nous sommes également convaincus qu’ITA Airways réalisera un bénéfice dès cette année », commente Carsten Spohr, directeur général du groupe Lufthansa.