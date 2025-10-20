IndiGo double ses engagements fermes pour l’Airbus A350-900. La compagnie indienne a en effet confirmé le 17 octobre qu’elle allait acquérir trente appareils supplémentaires, transformant en commande ferme un protocole d’accord signé en juin pour la conversion de trente droits d’achat qu’elle détenait déjà.

La commande initiale signée par IndiGo remonte en effet à avril 2024, date à laquelle elle engagée pour trente A350-900 et 70 droits d’achat. Les premiers appareils doivent être livrés en 2027.

Ils permettront à la compagnie de mettre en œuvre sa stratégie d’internationalisation. Cependant, elle a choisi de ne pas attendre l’arrivée de ces appareils pour se lancer sur le long-courrier et elle a conclu plusieurs accords avec Norse pour louer des Boeing 787 et inaugurer ses opérations vers l’Europe (Manchester et Amsterdam).

Elle a également confirmé que ses premiers vols en A321XLR seraient pour Athènes. La capitale grecque sera desservie trois fois par semaine au départ de Mumbai et de New Delhi à partir des 23 et 24 janvier. IndiGo inaugurera ainsi ses opérations long-courrier en monocouloir. La compagnie rappelle que les appareils seront aménagés en configuration biclasse, avec douze fauteuils IndiGoStretch – en rangées de 2×2 et offrant un pitch de 44 pouces et une inclinaison de six pouces –, et 183 fauteuils de classe économique.