Un Boeing 747-400BDSF a manqué son atterrissage à l’aéroport de Hong-Kong, percutant une barrière et terminant sa course dans la mer. L’appareil appartenait à l’opérateur turc AirACT, qui opérait le vol EK9788 entre Dubaï et Hong-Kong pour le compte d’Emirates SkyCargo. Quatre personnes se trouvaient à bord au moment de l’accident et ont pu être secourues. En revanche, lors de sa perte de contrôle, le 747 a percuté un véhicule de patrouille effectuant une ronde sur la route périphérique, faisant deux victimes au sol.

Les équipes de l’aéroport Chek Lap Kok précisent que l’accident est survenu à 3 h 53 (heure locale) sur la piste nord. Cette piste a été temporairement fermée, le temps que des vérifications de sécurité soit réalisées. Les opérations se déroulent malgré tout normalement sur la plateforme, deux autres pistes étant opérationnelles.

Selon les informations disponibles, les conditions météorologiques et opérationnelles au moment de l’incident répondaient aux normes de sécurité permettant un atterrissage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.

L’appareil impliqué est un 747-400BDSF. Entré en service en 1993 auprès d’All Nippon Airways, il a été converti en avion cargo en 2011.