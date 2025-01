Après les pilotes, Emirates lance une nouvelle campagne de recrutement, cette fois pour étoffer son personnel de cabine. Plusieurs journées portes ouvertes sont ainsi organisées tout au long du mois de février dans cinq grandes villes.

Elles débuteront le 2 février à Paris, à l’hôtel Mercure de Porte de Versailles Expo, et une seconde session sera organisée le 18 février au même endroit. Entre temps, une autre journée portes ouvertes se déroulera à Lyon le 4 février, au Crowne Plaza Lyon, Cité Internationale. Par la suite, des événements similaires auront lieu le 20 février à Marseille (au Radisson Blu du Vieux-Port), le 22 février à Nice (au NH Nice), puis le 24 février à Bordeaux (au Hilton Garden Inn).

Les candidats peuvent déposer leur candidature, un CV en anglais et une photographie récente en ligne sur le site de recrutement d’Emirates. La compagnie conseille en effet de se préinscrire pour obtenir un rendez-vous, même si les candidats peuvent également se présenter directement sur place.

Emirates recherche des « personnes passionnées et motivées pour offrir un accueil personnalisé, et une expérience inoubliable à ses passagers. La sécurité étant l’une de ses priorités, le candidat idéal gérera avec assurance les opérations à bord et veillera à la sûreté des passagers en suivant les différentes procédures. » La compagnie assurera la formation de ses recrues dans son centre à Dubaï. Elle met également en avant l’opportunité de travailler avec des représentants de plus de 148 nationalités, de voyager vers plus de 140 destinations, ainsi que les avantages spécifiques qu’elle offre (logement à Dubaï, prise en charge du transport entre le domicile et le lieu de travail, couverture médicale, billets à prix réduit…).

En 2024, Emirates a recruté plus de 8 000 PNC.