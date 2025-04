Delta Air Lines a beau être confiante sur la solidité de son activité, elle se montre désormais beaucoup plus prudente sur ses perspectives pour 2025. Alors qu’elle s’attendait initialement à une année de forte croissance, les très fortes incertitudes économiques l’ont rapidement contrainte de revoir ses prévisions dès le mois de mars et la compagnie a constaté que « la croissance s’est largement arrêtée » depuis, comme l’annonce son président-directeur général Ed Bastian.

Il souligne que l’impact est plus prononcé sur le marché intérieur et en classe économique, avec un ralentissement des voyages des consommateurs et des entreprises. En revanche, le secteur international semble plus résilient, ainsi que la demande pour les classes premium, tandis que les activités de diversification (primes et fidélisation, par exemple) jouent leur rôle tampon. Un effondrement des réservations a toutefois été constaté sur les vols canadiens.

N’ayant pas de prise sur les décisions et les revirements du président américain Donald Trump au sujet des droits de douane, Delta Air Lines va donc se concentrer sur les domaines qu’elle peut contrôler pour protéger ses marges : ses capacités vont finalement rester stables au second semestre par rapport au second semestre de 2024, mais avec une « diminution du nombre de sièges en cabine principale sur les vols intérieurs ».

Dans le même temps, elle va réduire ses coûts et ses dépenses. Cela va notamment se traduire par un ralentissement de la croissance de la flotte, qui devrait être inférieure à 1 % cette année : elle comptera moins d’une dizaine d’appareils en plus que l’année dernière. Cela se jouera sur l’accélération des retraits prévus d’anciens appareils (757, 767, A319 et A320), avec au moins une trentaine de départs (contre une vingtaine en 2024), voire un ralentissement des livraisons.

Opposition ferme à tout renchérissement de ses Airbus à cause des droits de douane

Cela sera d’autant plus réel si des droits de douane supplémentaires viennent faire gonfler les prix de ses Airbus. Ed Bastian a confirmé que ses équipes travaillaient très étroitement avec Airbus, d’autant que Delta n’attend de livraisons que de la part de l’avionneur européen cette année. Mais il exclut toute négociation : « nous ne paierons pas de droits de douane sur les livraisons d’avions que nous effectuons. Les temps sont très incertains et si vous commencez à ajouter un surcoût de 20 % à un avion, il devient très difficile de faire fonctionner le calcul. Nous avons été clairs avec Airbus. » Delta prévient qu’elle retardera donc la livraison de tout appareil touché par une augmentation des droits de douane. « Nous espérons que ce problème sera résolu par les discussions commerciales plutôt que par des mesures que Delta ou Airbus devraient prendre », ajoute-t-il.

En plus des mesures réelles ou potentielles sur l’évolution de la flotte, Delta prévoit une baisse de ses effectifs en 2025, pour les ajuster à son activité. Cela sera possible grâce à l’attrition naturelle et Delta devrait pouvoir éviter tout départ involontaire.